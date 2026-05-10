Российские туристы смогут слетать в Танзанию

Национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania подтвердил свои планы о запуске рейсов в Москву, что станет для него первым маршрутом в Европу. В настоящее время авиакомпания имеет ограничения полетов в воздушном пространстве ЕС, а рейсы в Россию находятся вне рамок регулирования Евросоюза.

Официальное заявление о новой авиалинии появилось на официальной страничке Air Tanzania в соцсетях. В нем отмечено, что это является следующим шагом после недавнего запуска полетов на Сейшельские острова. Полетная программа из Дар-эс-Салама в аэропорт Внуково предусматривает промежуточную посадку на острове Маэ и, по расчетам перевозчика, позволит обеспечить заполняемость рейсов. Для этого необходимо получить разрешения «по пятой свободе воздуха», которые выдают авиационные власти всех стран по маршруту. Подробностей о дате первого вылета и частоте рейсов не сообщалось.

Как оказалось, в Танзании не все представляют, где географически расположена Москва – «Россия в Европе, серьезно?» В комментариях к посту пользователю посоветовали вернуться в школу или хотя бы посмотреть на карту.

Пока же Air Tanzania летает в ряд стран Африки и Азии, и у россиян есть возможность долететь до Танзании со стыковками. На сайте по бронированию билеты из Москвы в Дар-эс-Салам были от 95,3 тыс. руб. на рейсах Qatar Airways с пересадкой в Дохе с вылетом, в частности, 24 мая и возвращением через неделю. Дорога занимает около 16 часов.

На сайте Air Tanzania по маршруту Дар-эс-Салам – Маэ предлагали улететь на конец мая по цене от 36 тыс. руб. туда-обратно по невозвратному тарифу. Время в пути по расписанию – 2 часа 45 минут. О возможной стоимости полета до Москвы информации пока нет.

При этом самым популярным направлением у россиян являются курорты на танзанийском Занзибаре. Из России на тропический остров есть маршруты со стыковками, в частности, в ближневосточных хабах, Стамбуле и Аддис-Абебе.

