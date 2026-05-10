Цены просто космос: туристов удивила дороговизна отдыха в Турции

Отдых в Турции в последнее время заметно дорожает. Такую закономерность заметили туристы, выбирающие как бюджетные отели, так и приобретающие туры «все включено». В соцсетях россияне делятся примерами цен не только на размещение, но и на развлечения, алкоголь и еду.

В Стамбуле среди популярных у туристов достопримечательностей – дворец Топкапы. На официальном сайте билет стоит 2750 лир (4,5 тыс. руб.). В такую же сумму обойдется знакомство с комплексом Долмабахче.

По новым расценкам в «Цистерну Базилика» можно попасть за 3,2 тыс. руб. в пересчете с лир, а вечером – уже за 5 тыс., хотя совсем недавно билеты стоили заметно дешевле. В паблике, посвященном Турции, россиянка удивилась, что за осмотр небольшого древнего водохранилища «Цистерна Зейрек» в районе Фатих в начале мая просили в рублевом эквиваленте свыше 1,3 тыс., хотя ранее билеты были вдвое дешевле. Нередко в музеях для иностранцев установлены цены в евро, которые при покупке билета пересчитывают в лиры по текущему курсу.

В соцсетях отметили, что стоимость визита в ресторан зависит от района и уровня. Туристам понравилось в итальянском заведении недалеко от Галатапорта – «вкусно, порции огромные, паста с креветками в пересчете с лир – 920 руб., с курицей и грибами – 740 руб., чай – 115». По отзывам, ужин на двоих с видом на Босфор обходится в 4–6 тыс. руб. при заказе 2–3 блюд. В ресторанах с претензиями средний счет уже будет 10–16 тыс. Если прибавить вино или крепкие напитки, то итоговая сумма может вырасти вдвое.

Как и культурный досуг, спиртное в Турции обходится недешево. «Цены на алкоголь просто космос». Россияне сообщили в чате, что в винном магазине Tekel Market за 4 банки пива заплатили почти 2,7 тыс. руб.

С середины февраля подорожал и проезд на общественном транспорте Стамбула. Одна поездка в трамваях, на автобусах и метро стоит 60 лир (98 руб.), экономнее купить сразу на 10 – за 790 руб. Еще меньше тариф при использовании карты Istanbulkart – 42 лиры на всей наземной сети.

