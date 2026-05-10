Коровы распугивают туристов на популярном пляже в Турции

В Турции на популярном пляже Кумлубук под Мармарисом разгорелся неожиданный скандал – туристы и местный турбизнес пожаловались на бродячих коров. Животные свободно гуляют по побережью и мешают отдыхающим, пишет Marmaris Manşet.

По словам владельцев кафе и пляжных заведений, особенно часто коровы приходят на берег утром и вечером. Иногда они гуляют прямо между лежаками, и это пугает людей.

Предприниматели жалуются не только на дискомфорт для отдыхающих, но и на проблемы с гигиеной. По их словам, животные оставляют навоз на пляже, из-за чего появляется неприятный запах и много мух. Местные говорят, что уже обращались в разные инстанции, но пока ситуацию никто не решил.

Жители района подчеркивают, что никто не хочет причинять вред животным, однако считают, что проблема должна быть под контролем. Они опасаются, что из-за таких сцен пострадает репутация одного из самых красивых и популярных заливов Мармариса.

