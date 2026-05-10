В России продолжают продавать туры на лайнер со вспышкой хантавируса

Российские туристические компании продолжают продавать путевки на круизный лайнер MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка хантавируса. Несмотря на смерти пассажиров, продажи туров не приостановлены.

Как пишет Life.ru, стоимость путешествия на судне достигает 1,5 миллиона рублей. Один из ближайших круизов запланирован на 23 ноября. Маршрут предполагает 11-дневное путешествие от Ушуайя до Антарктического полуострова. Минимальная цена поездки начинается примерно от 834 тысяч рублей на человека.

По информации источников, представители туриндустрии рассчитывают, что к моменту нового рейса очагов инфекции на борту уже не останется. При этом официальных сообщений о полной санитарной безопасности судна пока не поступало.

Тем временем в Испания сообщили о двух новых случаях заражения хантавирусом, предположительно связанных с круизом. Один заболевший проживает на острове Тристан-да-Кунья. По имеющимся данным, симптомы у него появились после схода с лайнера.

Второй случай зарегистрирован у жительницы одной из испанских провинций. Сообщается, что женщина летела тем же рейсом, что и туристка из Нидерландов, заразившаяся на борту судна и позже скончавшаяся. По информации СМИ, заболевшая сидела в самолете неподалёку от инфицированной пассажирки.

Напомним, хантавирус относится к опасным инфекциям, которые могут вызывать тяжелые поражения внутренних органов. Заболевание передается преимущественно через контакт с выделениями зараженных грызунов, однако в отдельных случаях возможна передача инфекции между людьми. Летальность доходит до 30-50 %.