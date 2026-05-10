В АТОР раскрыли, куда россияне поедут летом

Летом 2026 года российские туристы собираются отдыхать в Турции, Египте и странах СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора туроператора «Space Travel» Артура Мурадяна.

По его словам, стоимость десятидневного тура в эти направления составляет 50-70 тысяч рублей на человека.

Мурадян уточнил, что «картина лета» сформировалась до февраля, тогда по акциям раннего бронирования хорошо продавались туры в Турцию.

При этом он отметил, что даже возвращение поездок на Ближний Восток не окажет существенного влияния на летний спрос в связи с низким сезоном, вызванным жаркой погодой в регионе.

Ранее в АТОР сообщили, что Италия оказалась самой популярной страной Европы для отдыха россиян на майских праздниках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».