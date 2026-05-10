В Таиланде туристы оплатят расходы на модернизацию аэропортов

В Таиланде увеличили аэропортовый сбор для туристов на международных рейсах. Ставку повысили в полтора раза – с 730 батов до 1120 (2,6 тыс. руб.) с пассажира с 20 июня. Новшество будет действовать для маршрутов из Бангкока – Суварнабхуми и Дон Муанга, а также Пхукета и еще трех туристических регионов.

© tourdom.ru

В госкомпании Airports of Thailand Plc (AOT) надеются, что повышение сбора не повлияет на решения иностранцев приехать в королевство, утверждая, что стоимость авиабилетов останется конкурентоспособной по сравнению с другими странами. В AOT пообещали направить деньги, дополнительно собранные с десятков миллионов туристов, на повышение безопасности, модернизацию технологий и расширение пропускной способности. Одним из таких проектов назван новый Южный терминал в Суварнабхуми.

Однако рост тарифа вызвал критику в соцсетях. Было замечено, что плата за обслуживание в Суварнабхуми станет выше, чем в аэропортах Инчхон в Южной Корее и Ханэда в Японии.

«Когда пассажиры платят на мировом уровне, какое обслуживание они получают?» – задались вопросом в паблике. При этом для билетов стоимостью 4–5 тыс. батов цены возрастут на 7–10%.

Для россиян увеличение сбора примерно на 900 руб. вряд ли можно назвать критическим по сравнению с ценами на билеты на курорты Таиланда. В сервисе по бронированию нашли предложения улететь из Москвы на Пхукет от 77,6 тыс. руб. с учетом багажа на прямом рейсе «Аэрофлота» 20 июня туда и 27-го числа обратно. Для желающих сэкономить за счет большего времени в пути есть билеты почти на 25 тыс. руб. дешевле у китайской Sichuan Airlines с длительной стыковкой в Чэнду.

Примерно столько же стоят перелеты в Бангкок с вылетом 20 июня и возвращением 28-го. Билеты round trip на беспосадочный рейс из Шереметьево у нацперевозчика – от 75,6 тыс. руб., а на рейсах китайской авиакомпании – от 50 тыс., также включая багаж.

Ранее TourDom.ru писал, что у туристов была возможность приобрести билет в Таиланд из Москвы на рейсе «Аэрофлота» за 12 тыс. руб.