Турецкие отельеры пожаловались на сокращение бронирований

На фоне напряженности на Ближнем Востоке туристический сектор Турции опасается серьезного спада. Официальная статистика показывает рост иностранного туристического потока в первом квартале 2026 года на 2,2%, однако турбизнес говорит о сокращении бронирований, пишет Rûdaw.

Турецкое издание ссылается на представителей отрасли, рассказавших о проблемах, с которыми они столкнулись в последнее время. Например, Исмаил Итмен, более 30 лет работающий в туристическом бизнесе в районе Аксарай в Стамбуле, сообщил, что поток клиентов резко сократился. Туристы из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ и Дубай, практически перестали приезжать. Кроме того, были отменены групповые туры из Латвии и России, отметил он.

По словам менеджера отеля Santray Мутлы Эйюпоглу, от 10 до 20% бронирований были отменены: постоянные гости начали отказываться от поездок из-за нестабильной ситуации в регионе.

Владелец туристической компании Ресул Каймак подчеркнул, что страх перед возможным расширением конфликта влияет не только на иностранных туристов, но и на самих граждан Турции: люди стали осторожнее относиться к поездкам и деловой активности, а число отмененных бронирований достигло 30%.

Для россиян Турция остается главным направлением зарубежного туризма. В первом квартале 2026 года страну посетили 650 тыс. россиян, что составляет 9,5% от общего числа иностранных туристов. В итоге Россия заняла второе место после Германии.