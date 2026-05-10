Раскрыта самая популярная страна Европы для отдыха россиян

Туристы из России на майские праздники среди европейских стран отдают большее предпочтение Италии. Об этом журналистам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений — уже традиционно у Италии», — сказал собеседник агентства.

По данным аналитиков, эта европейская страна имеет круглогодичную популярность, однако именно весенний период особо востребован в связи с комфортной погодой. Уточняется, что в текущем году рост спроса на Италию в среднем по рынку составляет 23 процента.

Популярными являются и такие направления, как Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Путешественники также берут туры с прилетом в Италию и путешествием по нескольким европейским странам, уточняют туроператоры.

Ранее эксперт Татьяна Голубева назвала россиянам профессии с наибольшими отпусками. Самый длительный отпуск в РФ зафиксировали у педагогов и космонавтов.