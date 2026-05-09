Голые перформансы и российский павильон: чем шокирует Венецианская биеннале

В Венеции продолжается 61-я Venice Biennale, и в этом году выставка обсуждается даже активнее обычного. Главными хитами стали не классические картины и скульптуры, а провокационные перформансы, инсталляции с запахами и возвращение России.

Одним из самых обсуждаемых проектов оказался австрийский павильон Seaworld Venice. Внутри – вода, акробатика, обнаженные перформеры и сцены, которые часть критиков считает гениальными, а часть – откровенно шокирующими. Обзор проекта публикуют The Guardian и ArtReview.

Самый вирусный объект – гигантский бронзовый колокол. Во время открытия художница Флорентина Хольцингер выступила в роли «живого языка» – ее подвесили вниз головой внутри конструкции, после чего она собственным телом раскачивала колокол. Видео быстро разошлось по соцсетям. Авторы описывают инсталляцию как «сигнал тревоги», предупреждение о климатическом кризисе и грядущем затоплении Венеции.

Еще одна неожиданная тема нынешней биеннале – запахи. Сразу несколько павильонов используют аромат сырости, соли, химии и даже разложения как часть художественного опыта. Из-за этого британская The Guardian уже окрестила нынешнюю выставку «самой пахнущей биеннале за последние годы».

Большой резонанс связан с возвращением России. Наш павильон с проектом «Дерево укоренено в небе» привлек всеобщее внимание. После нескольких лет паузы участие РФ вызвало протесты активистов, дискуссии внутри арт-сообщества и претензии со стороны Еврокомиссии – Италию обвинили чуть ли не в предательстве интересов ЕС.

Россия участвует в необычном формате – не как классическая музейная экспозиция, а как многодневный музыкально-перформативный проект. В центре павильона под куполом установлено большое дерево-инсталляция. Внутри проходят живые музыкальные сессии, поэтические чтения, хоровые выступления и аудиовизуальные перформансы. В проекте участвуют десятки молодых музыкантов, философов и поэтов. Авторы называют проект попыткой показать «многонациональную Россию» через музыку, этнические мотивы и коллективный перформанс.

Павильон работал в формате закрытого предпоказа до 8 мая, после чего доступ внутрь ограничили. Теперь зрители могут смотреть записи перформансов и видеотрансляции снаружи здания – на экранах и через окна павильона.

Интерес к российскому павильону дополнительно подогрел визит Уильяма Дефо. Актер и художественный руководитель театрального направления биеннале посетил экспозицию и, по сообщениям СМИ, положительно отозвался о проекте. Видео с визитом Дефо опубликовал вчера ансамбль «Толока».

«Уильям Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него "Коробочку". Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания», – пишут артисты.

Среди других фаворитов критиков – немецкий павильон The Home Front, посвященный проникновению радикальной политики в повседневную жизнь, а также масштабные скульптуры Вангечи Муту у Арсенала, которые уже стали одним из визуальных символов нынешней выставки. Художница показывает фантастических существ – гибриды русалок, древних духов и постчеловеческих персонажей.