«Турция стала слишком дорогой»: в стране обеспокоены растущими ценами

Турецкие СМИ 9 мая активно обсуждают противоречивую ситуацию перед летним сезоном. С одной стороны, на длинные выходные по случаю праздника Курбан-байрам (отмечается 27–30 мая. – Ред.) многие курорты рассчитывают на высокую загрузку. С другой – представители отрасли всё чаще признают: у туристов формируется устойчивое ощущение, что отдых в Турции стал слишком дорогим.

Об этом сегодня пишет турецкое отраслевое издание Turizm Günlüğü. Глава Ассоциации туркомпаний Эгейского моря и зампред Федерации отельеров Мехмет Ишлер (Mehmet İşler) заявил, что гостиницы активно заполняются, однако бизнес всё больше беспокоит «восприятие Турции как дорогого направления». По его словам, туристы начали внимательнее сравнивать цены с альтернативными странами Средиземноморья.

По словам Мехмета Ишлера сами жители Чешме сейчас все чаще уезжают отдыхать на соседний греческий остров Хиос. По его словам, чтобы Чешме стал более конкурентоспособным курортом, туризм надо развивать в течение всего года, а не только летом.

«В Чешме должна быть возможность для активного туризма в течение 300 дней в году. Тогда и разговоры о ценах, которые ведутся сегодня, сами собой исчезнут», – сказал эксперт.

При этом в Эгейском регионе Турции рассчитывают на хорошие показатели загрузки отелей уже в ближайшие недели. Как сообщает Son Kale İzmir, по ряду курортов уровень бронирований на праздничный период приблизился к 80% – именно за счет наплыва гостей из самой Турции.

Тем временем отраслевое медиа Turizm Güncel обращает внимание на изменение запросов европейских туристов. По данным издания, всё больше гостей ждут не просто all inclusive, а «отдых без стресса», персонализированный сервис и более спокойную атмосферу на курортах.

Еще одна тема дня – цифровизация гостиничного сектора. Профильное издание Turizm Ajansı пишет, что турецкие отели обязали подключиться к централизованной туристической базе данных. Интеграцию необходимо завершить до 15 мая, после чего данные объектов размещения будут автоматически передаваться государству.