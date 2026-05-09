Курортный остров в Черногории откроют для туристов после пятилетнего перерыва

Знаменитый остров-отель Свети-Стефан в Черногории снова откроют для туристов уже этим летом. Курорт не работал с 2021 года из-за долгого конфликта с местными жителями, пишет The Independent.

Черногорцы требовали открыть доступ на пляжи всем желающим, а не только постояльцам отелей. Спустя 5 лет разбирательств стороны конфликта согласились на компромиссное решение. Закрытым для свободного посещения останется только пляж Квинс-Бич – он будет предназначен исключительно для туристов, забронировавших номера на острове. Для всех остальных откроют другой участок прибрежной зоны.

Гостей начнут принимать с 1 июля почти без ограничений. Часть отельного комплекса Aman, расположенная на материке, заработает еще раньше – с 22 мая. Она находится в бывшей летней резиденции королевы Марии Карагеоргиевич. Цены на проживание там стартуют примерно от 1550 евро за ночь.

Сам Свети-Стефан – это небольшой остров с крепостью и жилыми постройками XV века. Он находится в 500 м от берега и соединен с материком пешеходным мостом. Место считается одной из главных туристических визиток Черногории.

Премьер-министр страны Мило Йович заявил, что возобновление работы курорта станет важным шагом для туризма страны. Он также пообещал, что в парке Милочер в материковой части не будет нового строительства, против которого протестовали местные жители.