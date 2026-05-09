Туристы из России сообщают о новых правилах входа в кафе Абхазии

По данным туристки, в одном из заведений, расположенном в историческом здании, доступ внутрь был организован через ресторанную зону с обязательной платой за вход около 1000 рублей. При этом сумма взималась независимо от формата визита — будь то полноценный ужин или заказ напитка.

Отмечается, что в ряде кафе и ресторанов на территории Абхазии начали действовать правила обязательного депозита и минимального заказа. По словам отдыхающих, размер депозита может достигать 1500 рублей на одного посетителя. В отдельных случаях такие условия становятся причиной отказа туристов от посещения заведений.

На фоне увеличения туристического потока часть отдыхающих указывает на необходимость повышения прозрачности сервисных стандартов в общественном питании. По их оценкам, действующие правила зачастую воспринимаются как непредсказуемые дополнительные расходы, что снижает привлекательность отдельных объектов инфраструктуры, сообщает издание АБН24.

Несмотря на жалобы, интерес российских туристов к Абхазии сохраняется и даже усиливается. По оценкам участников рынка, направление продолжает конкурировать с Сочи и Турцией в сегменте летнего отдыха. Среди факторов выбора называют более высокую стоимость отдыха на российском черноморском побережье, транспортные заторы и периодические перебои в работе аэропортовой инфраструктуры. Аналитики туристического рынка отмечают, что в текущих условиях Абхазия остается одним из наиболее доступных вариантов для массового отдыха.