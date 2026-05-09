Загрузка отелей Египта упала на фоне туристического спада

Туристическая отрасль Египта в 2026 году переживает заметное охлаждение: загрузка отелей на популярных курортах Красного моря в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе снизилась примерно до 40%, тогда как ранее власти страны заявляли о показателях почти в 90%. По данным отраслевых аналитиков, озвученным 8 мая 2026 года, реальная ситуация оказалась значительно слабее официальной статистики.

© runews24.ru

Снижение потока туристов на уровне 40–50% заставило отельный бизнес перейти к режиму жесткой экономии. На фоне роста издержек, связанных с логистикой и энергоресурсами, гостиницы начали сокращать расходы на обслуживание, что отразилось на качестве сервиса в формате «все включено».

В первую очередь изменения затронули питание: в ряде отелей ассортимент блюд сократился, часть мясных позиций заменена более дешевыми аналогами, включая полуфабрикаты. В отелях категории 4–5 звезд также отмечается уменьшение количества фруктов и морепродуктов.

Дополнительное давление создала оптимизация персонала. По оценкам представителей туррынка, массовое сокращение сотрудников привело к дефициту обслуживающего персонала, что вызвало очереди в барах и задержки с уборкой номеров. Одновременно часть гостиничных корпусов временно закрывается для снижения расходов на кондиционирование и содержание инфраструктуры.

На фоне кризиса туристического спроса цены на отдых остаются разнонаправленными. Согласно данным агрегаторов Travelata и Level.Travel, минимальные предложения на май 2026 года стартуют от 48 000 рублей за тур на двоих в отеле категории 3 звезды в Хургаде (7 ночей). Размещение в 4-звездочных отелях Шарм-эль-Шейха оценивается примерно в 62 000 рублей, тогда как пятизвездочные варианты в Хургаде начинаются от 74 000 рублей. Премиальные комплексы уровня Luxury, включая Rixos, достигают 185 000 рублей за аналогичный период.

Отдельное внимание эксперты обращают на скрытые дополнительные платежи. Туристический аналитик Фуад эль Гохари отметил, что часть операторов заранее продает туры по базовой цене, однако впоследствии может требовать доплаты, связанные с ростом стоимости авиатоплива. По его оценке, дополнительные сборы могут достигать 20 000–30 000 рублей на человека, что увеличивает итоговую стоимость поездки на треть, пишет издание «Турпром».

При этом средняя продолжительность туристических поездок в период майских праздников в России сократилась до 2,7 ночи. Такие данные обнародовало Агентство стратегических инициатив (АСИ), ссылаясь на статистику сервиса Tuda.travel.

Также «Яндекс» назвал самые доступные зарубежные направления для перелетов летом.