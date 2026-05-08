Туристы могут улететь «Аэрофлотом» за девять тыс. на Мальдивы

У туристов легких на подъем есть возможность улететь «Аэрофлотом» на Мальдивы всего за 9,8 тыс. на майские праздники. Но принимать решение нужно очень быстро – рейс должен отправиться из Шереметьево сегодня ночью в 00:05. Предложение было актуально в 19:00 мск.

© tourdom.ru

В перелет уже включен багаж. Искать билеты нужно в системе бронирования туроператора Библио Глобус или у билетных агентов. На самом сайте нацперевозчика ценники выше – от 32 тыс.

Возвращение обойдется заметно дороже. В 20-х числах мая можно найти билеты на сайте «Аэрофлота» за 62 тыс. с ручной кладью или за 76 тыс. с багажом, но не во все даты. Практически ежедневно доступны варианты с пересадкой. Например, перелет через Доху рейсами Etihad Airways – обойдется в 63,6 тыс. с багажом, а на борту Ethiopian Airways через Аддис-Абебу – в 66,4 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что на Мальдивах начался самый дождливый месяц в году. Осадки выпадают с регулярной периодичностью, но это не мешает нашим туристам отдыхать на островах. Сейчас это можно сделать более бюджетно: скидки действуют не только на билеты, но и на проживание.