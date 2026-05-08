Бывший посол и три турагентства замешаны в незаконной выдаче шенгенских виз россиянам

Бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападия арестован по делу о незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica со ссылкой на материалы прокуратуры Рима.

По версии следствия, после назначения в посольство Италии в Ташкенте в декабре 2024 года дипломат взял под личный контроль работу визового отдела и привлек к схеме гражданку Италии российского происхождения, проживающую в Болгарии. Ранее она уже работала с Пападией в консульстве Италии в Москве.

Следователи считают, что посол и его помощница организовали систему выдачи долгосрочных туристических виз россиянам, не соответствовавшим требованиям для въезда в Шенгенскую зону. Стоимость таких услуг, по данным прокуратуры, составляла от 4 тыс. до 16 тыс. евро при официальном консульском сборе в 45–60 евро.

В схеме, как утверждается, участвовали три туристических агентства в Москве. Через них были оформлены визы как минимум для 95 граждан России, часть которых не имела необходимых документов или даже не посещала консульство лично.

Расследование началось после проверки МИД Италии летом 2025 года. Инспекторы выявили многочисленные нарушения в оформлении визовых дел. В частности, в 81 из 92 проверенных заявлений отсутствовали записи о посещении посольства заявителями.

Следствие также установило, что одна из связанных с делом компаний перевела 23,6 тыс. евро на счет помощницы Пападии в Болгарии, оформив платежи как заем.

Ключевым эпизодом дела стала аудиозапись разговора посла с его заместителем Марко Эспосто, сделанная во время инспекции. На вопрос, были ли мотивом деньги, дипломат ответил: «Мне они были нужны». Следователи расценивают эту фразу как косвенное признание.

Сам Пападия отвергает обвинения и утверждает, что его слова вырваны из контекста и были сказаны в состоянии сильного стресса во время проверки.

Суд санкционировал арест дипломата, в том числе из-за риска побега: по данным следствия, он интересовался возможностью получить визу для поездки в Россию.

В настоящее время прокуратура продолжает проверку около 400 визовых дел, а также происхождения имущества Пападии, оцениваемого примерно в 3 млн евро. Сам бывший дипломат заявляет, что состояние досталось ему по наследству.