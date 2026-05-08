Не дождавшись вылета в Турцию, туристы отказываются от туров

Из-за многократных ограничений во Внуково, которые вводились в последние пару суток, наблюдаются перебои у всех авиакомпаний, в том числе у Turkish Airlines. Сегодня, судя по онлайн-табло аэропорта, у турецкого флагмана отменено полтора десятка рейсов в Стамбул, Анталью, Бодрум и обратно. Другие сильно задерживаются. Так, TK 3002 и TK 3014 прибыли из Антальи не сразу после полуночи, а на 13 часов позже.

Некоторые туристы и вовсе ждут вылета вторые сутки. Например, вчерашний рейс в Даламан TK 3179 был отменен, сегодняшний с 01:45 перенесен на 14:40, однако уверенности в том, что он отправится, нет. Возможно, его также отменят.

«Мы не смогли попасть в Даламан 7-го числа. Дважды нас сажали в самолет, и мы так и не вылетели. При этом в это время небо не было закрыто», – поделилась подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

По словам турагентов, некоторые туристы уехали домой и решили вообще никуда не лететь – мол, какой смысл, когда от отпуска остается совсем немного. Теперь они собираются подавать претензию туроператорам, чтобы вернуть деньги за отдых в полном объеме.

По словам юриста Игоря Косицына, шансы на это есть.

«Когда задержка вылета связана с закрытием воздушного пространства из-за угрозы безопасности, турист может рассчитывать на полный возврат денежных средств при условии, что изменены сроки поездки, то есть тур сократился как минимум на 1 ночь. При этом важно заявить об отказе от тура до фактического вылета рейса», – рассказал TourDom.ru юрист.

Однако, чтобы добится выплаты, скорее всего, придется обращаться в суд:

«В данной ситуации туроператоры ссылаются на то, что закрытие аэропорта – форс-мажор, и это дает право удерживать ФПР».

