Российские авиакомпании изменили маршруты полетов в Турцию и Египет

Рейсы в Турцию и Египет российских авиакомпаний после временной приостановки работы филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону оперативно скорректировали маршрут. Это видно по данным Flightradar.

Теперь самолеты, вылетающие из Центральной России, вынуждены брать траекторию восточнее – еще накануне они летели по территории РФ вдоль Каспийского моря и далее над Кавказом покидали воздушное пространство нашей страны.

Сейчас же сервис отображает другую линию. Воздушные суда направляются в район Саратова и Самары и далее на территорию Казахстана. Оттуда самолеты идут над Каспийским морем и попадают в Азербайджан. По разным оценкам, время в пути из Москвы из-за вынужденного увеличения расстояния возрастает примерно на 40–60 минут.

Скорректированы и маршруты с Урала. Хоть и в меньшей степени. Например, накануне SU630 Екатеринбург – Стамбул пролетал через Махачкалу и сразу уходил в Грузию и оттуда в Турцию. А сегодня прошел над Каспийским морем, влетел в воздушное пространство Азербайджана, а далее в Армению и Турцию.

