Turkish Airlines передумала относительно правил бизнес-класса

Turkish Airlines снова разрешила летать с животными в бизнес-классе. Сообщения об отказах в посадке с питомцами начали поступать в конце апреля. Эта ситуация взволновала любителей домашних животных:

«Турция и так с котятками – удивительно», – комментировали нововведения подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Впрочем, не прошло и пары недель. Сегодня авиакомпания в агентской рассылке сообщила о возобновлении услуги PETC – перевозки в салоне самолета в премиальном классе.

Как сообщает турецкий флагман, услуга предоставляется на прежних условиях. За перевозку животного взимается дополнительный сбор. Оплатить его можно не позднее чем за 24 часа до вылета. Полететь с питомцем можно будет только при наличии свободной квоты.

Максимальный вес животного вместе с переноской – 8 кг. Она должна быть мягкой. Допустимые размеры 40х30х23 см. В бизнес смогут попасть только кошки, собаки и мелкие птицы – например, попугаи и канарейки.