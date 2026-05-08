Туристов обязали соблюдать особые правила в местах, связанных с The Beatles

В Ливерпуле для гидов и туристов, которые посещают места, связанные с легендарной группой The Beatles, ввели специальный кодекс поведения. Его главная задача – защитить местных жителей от слишком шумных экскурсий и постоянного потока посетителей, сообщает BBC.

Рекомендации подготовила организация The Beatles Legacy Group, которая занимается сохранением и развитием культурного наследия ливерпульской четверки. В нее входят представители городских властей, музыкальной индустрии, туризма и исследовательских центров. Новые правила поддержали местные экскурсоводы, музей The Beatles Story и представители турбизнеса.

Речь идет о нескольких популярных достопримечательностях. Среди них – дома в районах Аллертон Уэйвертри, где прошло детство Пола Маккартни и Джорджа Харрисона, улица Пенни Лейн, прославившаяся благодаря одноименной песне группы, а также Строберри Филд – бывший детский приют Армии спасения, который вдохновил Джона Леннона на песню Strawberry Fields Forever.

Например, к бывшему дому Маккартни на Фортлин-роуд могут подъезжать машины максимум с 16 пассажирами. А на Арнольд-Гроув, где родился Харрисон, въезд любого транспорта вообще запретили.

Гидам также советуют выключать двигатели во время остановок, не разрешать людям заглядывать в окна и стучать в двери домов. Кроме того, экскурсионные группы просят не шуметь и не мешать местным жителям. Для посещения установили определенные часы: летом – с 09:30 до 18:00, а зимой – до 16:00 по местному времени.

Председатель The Beatles Legacy Group Питер Хутон объяснил, что никто не против фотографирования, но туристам важно помнить о людях, которые живут рядом с этими местами. Прошлым летом из-за большого числа экскурсий жители узких улиц даже натянули металлическую цепь, чтобы ограничить турпоток. После этого организация провела встречи с экскурсоводами, таксистами и туроператорами.

В Ассоциации туристических гидов заявили, что полностью поддерживают новый кодекс. Представители отрасли согласны, что проводить туры в жилых районах можно только при нормальных отношениях с жителями.