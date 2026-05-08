Туристов предупредили об увеличении продолжительности международных перелетов

Российские авиакомпании массово корректируют расписания и предупреждают об увеличении продолжительности международных перелетов из-за обстановки на юге РФ. Маршруты перестраивают «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия», «Аэрофлот» и Nordwind.

Перевозчики уточняют, что часть внутрироссийских рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. Международные из других регионов РФ выполняются, однако из-за корректировки маршрутов общее время полета может значительно возрасти.

Ранее Минтранс РФ заявил о временной остановке работы 13 аэропортов на юге России после атаки беспилотника на административное здание аэронавигационной службы.

По данным некоторых инсайдеров, ограничения на использование воздушного пространства могут сохраниться как минимум до 12 мая. Они затронут в том числе транзитные рейсы по популярным зарубежным направлениям. Речь идет о перелетах в Турцию, Армению, Египет и другие страны, поскольку часть маршрутов проходит через воздушное пространство юга России.