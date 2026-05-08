Как в китайском Фуюане приняли первых в этом сезоне русских туристов

Теплоход "70 лет Победы" вышел из Хабаровска в сторону приграничного китайского Фуюаня утром 7 мая. Это первый рейс с туристами на борту, накануне была только техническая поездка. В числе пассажиров - и корреспондент "РГ".

Открытия навигации ждали граждане обеих стран. Еще с марта российские туристические компании начали формировать списки желающих отдохнуть пару дней в соседнем китайском городе. Путешествия туда длятся не дольше трех дней - за это время россияне успевают обежать многочисленные магазинчики и кафе. Чаще всего сюда едут именно за таким нехитрым отдыхом.

- Мне нравится бывать в Фуюане, стараюсь каждый год туда выбираться. За годы поменялось качество товаров, сейчас можно не беспокоиться, что купленные вещи развалятся очень быстро. Как и все дальневосточники, люблю китайскую еду, считаю, что за границей она вкуснее, чем у нас, - делится хабаровчанка Анна Иванова.

Радость от начала навигации омрачило повышение стоимости туров. Выросла цена самой поездки - гостиницы и услуги турфирм не подорожали. Билет на "тихоход" - китайское судно "Лункэ" - 6,5 тысячи рублей. Он довезет до Фуюаня за четыре часа, в обратную сторону, по течению, - за два. Сильно сэкономить, выбирая медленный путь, не удастся: прибавьте сюда 1050 юаней за гостиницу (самый низкий курс в Хабаровске - 11,41 рубля за 1 юань). К тому же поездка на "тихоходе" съест практически весь световой день. На скоростном российском теплоходе "70 лет Победы" пассажиров домчат за 1,5 часа и 15 тысяч рублей. Гостиница обойдется уже в 650 юаней.

Желающих побывать в Китае не отпугнули новые цены. Тем более что большинство рассчитывают сэкономить на покупке товаров, - по крайней мере в прошлом году там все было дешевле, чем в Хабаровске.

- Туры на ближайшие дни разобрали быстро. Люди спрашивают, записываются в резерв - многим хочется съездить в Фуюань в числе первых туристов этого года, - говорит руководитель местной турфирмы Анжела Савельева.

...Утром наша группа собралась на берегу Амура. Пограничные и таможенные процедуры на российской стороне туристы проходят на дебаркадере - это единственный в стране плавучий погранпереход.

Скоростной теплоход, как и обещали, доставил до Фуюаня за два часа. Амур, конечно, весной традиционно обмелел, и поэтому капитану по пути приходилось немножко лавировать, но все равно скорость была приличная.

- Большинство туристов, отправившихся в первый в этом году рейс, нам уже знакомы, есть люди, которые постоянно ездят в соседний китайский город, - говорит представитель туристической фирмы Катерина, сопровождающая нашу группу. - В Китай в основном люди едут за развлечениями, им нравится, что здесь можно вкусно поесть, погулять, потанцевать, сделать массаж, отдохнуть в сауне по приемлемым ценам. Нравится и просто то, что тебе здесь очень рады.

Как же здесь нас ждали! Выходишь из пункта пропуска - минута, и у тебя в руках более десятка визиток. Массаж, ресторан, дискотека - все сулят подарки и скидки.

- Кроссовки! Большие размеры есть! - рекламирует симпатичная китаянка. - Чай! "У Тимура" чай. У нас и чайная церемония, - подскакивает с ворохом визиток еще один зазывала.

Мне очень интересно было посмотреть, как поменялся китайский город, ведь я не была здесь десять лет. И с первого взгляда понятно, что Фуюань постарался к приезду гостей: дороги чистенькие, ровненькие, сам город очень нарядный. Центральная улица (многие россияне называют ее Арбат) вся украшена. Возле гостиницы - битком торговцев.

В этом городке вспоминается лозунг 1950-х: "Русский с китайцем - братья навек". Туристы разбегаются по хорошо знакомым им местам, братаются с продавцами, с персоналом ресторанчиков, обмениваются подарочками. Ну прямо встреча выпускников, которые год не виделись и сейчас счастливы вновь собраться вместе.

Разговорилась с торговцем Сашей - все, кто работают с россиянами, берут русские имена, понимая, что гостям порой непросто запомнить и правильно произнести китайские.

- Я сегодняшнего дня очень ждал. Для меня это праздник, что приехали русские друзья, - широко улыбается он. - Сейчас будем от души торговаться, но я всем сделаю скидки.

Что касается цен - они поднялись, но не сильно. Обед в ресторане на одного обойдется в среднем в 100 юаней. Экскурсия - 150 юаней, в нее входят обзорная поездка по городу, визит на площадь Солнца на острове Хэйсяцзыдао (это самая восточная точка Китая). Отсюда те, кто уже соскучился по родине, вновь могут посмотреть на Россию. Кстати, в туркомпании сразу предупреждают: в Китае рубли сейчас не ценятся, торговцы принимают только свою валюту.