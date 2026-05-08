Самолет из Антальи успел сесть в Краснодаре до приостановки работы аэропорта

На карте Flightradar в 9:30 над южными регионами пустынно - лишь несколько пиктограмм самолетов, которые летят транзитом из-за рубежа и борт “Победы”, который держал курс на Сочи, но уходит на запасной.

© tourdom.ru

Суд по онлайн-табло Минеральных Вод, последний рейс до приостановки работы аэропортов юга вылетел отсюда еще в 4:46 - борт “Азимута” в Анталью. Часть утренних и дневных полетов отменены - в частности у того же перевозчика в Ереван, Стамбул, Самару. Также красным светятся рейс “Победы” в Москву и два вылета “России” в Петербург.

На прилет в утренние часы аэропорт в Ставрополье продолжал работать до 8:37. В это время прибыл рейс “Аэрофлота” SU2863 из Новосибирска. Отменены рейсы “Азимута” из вышеназванных городов и еще пара из Сочи и вечерний из Стамбула.

Как утверждают в аэропорту имени Лермонтова, в терминале обстановка спокойная. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

В Краснодаре, который не выполняет полеты в ночное время, с утра планировали отправить вчерашний рейс “Победы” во Внуково, но он задержан. Ближайшие вылеты намечены на 11:40. Это рейс Southwind в Анталью 2S 322, который пока что сдвинули на пару часов. Boeing 737 турецкой авиакомпании успел приземлиться в 8:30 до приостановки работы южных аэропортов. Другие утренние сдвинуты на 4-5 часов, в частности А4 3052 из Антальи.