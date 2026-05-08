Как добраться до Китая в праздники: цены и очереди на границе

Традиционно перед длинными майскими праздниками приморцы едут на отдых в соседние города Китая. Жительница Владивостока Ирина рассказала, как прошла поездка в этом году.

«Мы ехали не на рейсовом автобусе, а на дополнительном – без фиксированного времени прохождения границы. Нам повезло – на границе простояли всего два часа», – рассказала жительница Владивостока.

Путевка до Хуньчуня из Владивостока и обратно обошлась женщине в пять тысяч рублей. Еще порядка четырех тысяч рублей она отдала за проживание в отеле за четыре ночи.

Она также добавила, что туристов в этот раз сажали в автобус не в районе улицы Баляева как обычно. Посадка осуществлялась на автовокзале. Время выезда туроператор сообщил вечером перед выездом.

