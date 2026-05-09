Россиянин проедет из Таиланда в Россию на велосипеде

35-летний россиянин Андрей Павлов решил проехать из Таиланда в Россию на велосипеде. Об этом сообщает Baza в Telegram.

© Unsplash

Мужчина отправился в путь из провинции Пхукет 2 мая, а финиш велопробега назначил в Крыму. Он намерен преодолеть 12 тысяч километров исключительно на купленном за 29 тысяч рублей велосипеде. Кроме того, Павлов взял с собой палатку и прочие предметы, необходимые в дальнем путешествии.

Россиянин рассказал, что тайцы помогают ему в дороге — дают фрукты, питьевую воду и приглашают переночевать. В день Павлов проезжает по 50-70 километров. Благодаря донатам подписчиков он может иногда отдохнуть в хостелах или недорогих отелях. Мужчина отметил, что поездка длиной 12 тысяч километров должна помочь ему «выбраться из жизненного лабиринта».

Ранее сообщалось, что в Таиланде на россиянина напала креветка-богомол. Эти животные умеют разгоняться до 90 километров в час и атакуют жертв передними конечностями-дубинками, силу удара можно сравнить с пулевым выстрелом.