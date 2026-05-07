На неделю без шика: Сколько стоит съездить в Европу из России

В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз. Кайль отметил, что основная сложность путешествий в Европу из России сейчас связана с логистикой.

«Стоимость поездки в Европу сегодня сильно зависит от направления и сезона, но средний практический ориентир для россиянина — около 200–250 тысяч рублей на человека за поездку на 7–10 дней без люксового уровня. В эту сумму обычно входят перелёт с пересадкой, проживание, виза, страховка, питание, городской транспорт и базовые экскурсии. Основная сложность путешествий сейчас связана с логистикой. Россияне добираются в Европу преимущественно через третьи страны. Наиболее распространённые транзитные хабы — Стамбул, Ереван, Баку, Тбилиси, Белград и Дубай. Такие маршруты делают поездку длиннее и дороже по сравнению с периодом до 2020 года», — рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ).

По его словам, в этом году россияне все активнее интересуются поездками в Европу. Например, число обращений по Испании выросло в два-три раза.

«По внутренней статистике нашей компании и динамике обращений клиентов можно говорить о заметном росте интереса россиян к поездкам в Европу по сравнению с прошлым годом. Чаще всего туристы планируют поездки в классические направления: Италию, Францию и Испанию. Также устойчивый интерес сохраняется к Греции, Германии и Венгрии, а в летний сезон традиционно возрастает спрос на Кипр. За последние два месяца особенно заметно выросло число обращений по Испании — примерно в два-три раза. Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, Испания традиционно популярна у российских туристов как направление летнего морского отдыха. Во-вторых, часть туристов, которые ранее не смогли записаться на подачу документов из-за дефицита слотов, фактически перенесли свои поездки на текущий сезон», — добавил собеседник НСН.

Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что сегодня российский рынок занимает существенную долю въездного турпотока на Мальдивы — порядка 10–12%, на фоне оттока европейцев из-за конфликта на Ближнем Востоке курорты подстраиваются под россиян.