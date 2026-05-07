Какие европейские страны охотно выдают визы россиянам

Уровень отказов в визах россиянам по Италии находится в диапазоне 7-8%, а по Франции — 10%, сказал НСН Егор Кайль.

© ТАСС

Италия и Франция довольно стабильно выдают визы российским туристам, сказал в эфире НСН руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль.

В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тысячи виз, а в 2023 году их было только 462 тысячи. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тысяч виз. Кайль призвал российских туристов, собирающихся на отдых в Грецию, быть аккуратнее с заполнением документов.

«Если говорить о странах, которые относительно стабильно выдают визы российским туристам, то наиболее комфортной для заявителей остаётся Италия. В нашей внутренней статистике уровень отказов по Италии находится примерно в диапазоне 7–8%. По Франции показатель немного выше — около 10%. При этом важно учитывать, что в визовые агентства часто обращаются клиенты с более сложными кейсами, поэтому статистика может отличаться от общего рынка. По Греции ситуация несколько иная. Страна остаётся популярной, в том числе потому, что визовые заявки иногда рассматриваются быстрее. Однако консульство довольно внимательно проверяет реальность маршрута именно в Грецию. На практике это связано с тем, что часть заявителей пытается использовать греческую визу как "вход" в Шенгенскую зону, планируя фактически поездку в другие страны. Поэтому консульство обращает особое внимание на билеты, бронирование отелей, маршрут и финансовые документы», — сказал собеседник НСН.

По его словам, формат поездок в страны Европы стал смешанным — туристы предпочитают самостоятельно бронировать билеты и жилье, однако оформление виз все же доверяют профессионалам.

«На мой взгляд, структура спроса на поездки россиян в страны Евросоюза в последние годы стала более гибридной. Говорить о том, что туристы массово перешли либо только к самостоятельным поездкам, либо полностью к услугам агентств, было бы неправильно. По нашей практике, многие путешественники действительно стараются экономить и самостоятельно собирают поездку: бронируют отели, ищут авиабилеты, строят маршруты через онлайн-агрегаторы, карты, сервисы бронирования и всё чаще используют инструменты искусственного интеллекта. Фактически формируется смешанная модель поездки: турист может самостоятельно спланировать маршрут и проживание, но за визой, записью в визовый центр, проверкой финансовых документов и корректностью анкеты обращается в визовое агентство. Это связано не только с экономией, но и с тем, что сама поездка в Европу стала технически сложнее. Сейчас нет прямых рейсов, маршруты строятся через пересадки, визовые центры перегружены, а по ряду стран бывает сложно поймать слот для подачи документов», — отметил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ).

Он также указал на возросшие визовые расходы для поездок в Европу.

«Кроме того, выросли и визовые расходы. Сейчас стандартный шенгенский сбор составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра, медицинская страховка, фотографии, переводы документов и другие сопутствующие услуги», — добавил Кайль.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что в российском туризме наметился тренд на «ощущение первооткрывателя». В ходу нестандартные маршруты, знакомство с культурой местности, а вот классический формат «море-пляж-бассейн» уходит в прошлое.