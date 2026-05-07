Туристам предложили новый вариант оплаты в Китае

Туристам, отправляющимся в Китай, предложили новый способ пополнения кошельков в WeChat. Это один из популярных способов безналичной оплаты в КНР. Опция переводов появилась у МТС. Редакция TourDom.ru сравнила тарифы с другими вариантами конвертации рублей в электронные юани.

© tourdom.ru

В релизе, растиражированном СМИ, делается упор на то, что все переводы проводятся без комиссии. Впрочем, в данном случае нужно смотреть еще и на курс конвертации. На сегодня кредитная организация предлагает платить 11,6 руб. за 1 юань. Он ничем не отличается от пополнения Alipay или UnionPay у нее же. При этом курс ЦБ РФ составляет 10,97.

Внушительная часть россиян для использования WeChat сейчас практикует привязку карт UnionPay двух других российских банков в приложении Nihao China. Курс покупки юаня у Россельхозбанка сегодня был 12,22, а вот у АТБ вполне сравнимый с МТС – 11,87.

Те россияне, у которых нет карт этих кредитных организаций, используют различные сервисы и боты. Минимальный курс на сегодня в наиболее популярных из них составлял 11,6–11,8 руб. за юань. Впрочем, и варианты выше 12 тоже встречаются.

Другая немаловажная часть – лимиты. У МТС минимальный перевод для конвертации – 1,1 тыс. руб. Это меньше, чем у онлайн-сервисов. Здесь минимум 2 тыс., но чаще гораздо выше – от 10, и даже от 30 тыс. Максимальная транзакция у нового способа ограничена 400 тыс. руб. Некоторые посредники позволяют менять и до полумиллиона.