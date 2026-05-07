МИД предупредил россиян в Таиланде

МИД России предупредил россиян о рисках трудоустройства в туристической сфере Таиланда по объявлениям из интернета. В ведомстве призвали с осторожностью относиться к предложениям о высокооплачиваемой работе за рубежом, поскольку за такими вакансиями нередко скрываются транснациональные преступные группы.

Как уточнили в МИД, речь идет о наборе сотрудников на должности в сферах туризма, административного сопровождения бизнеса, переводческих услуг и модельной индустрии в королевстве. По данным дипведомства, за подобными объявлениями зачастую стоят преступные сообщества, вовлекающие иностранцев в противоправную деятельность.

Поводом для нового предупреждения стала операция по освобождению двух россиянок, которых удерживали в мошеннических кол-центрах в Мьянме. В начале мая женщин передали сотрудникам российского посольства в Таиланде для последующего возвращения на родину.

В МИД напомнили, что подобные инциденты происходят не впервые. Ранее россияне уже оказывались жертвами схем с фиктивным трудоустройством в странах Юго-Восточной Азии. Под предлогом работы в туристическом или IT-секторе людей вывозили в приграничные районы Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, где их принуждали участвовать в деятельности мошеннических кол-центров.