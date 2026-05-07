Туристы могут отдохнуть в Египте за 38 тыс. в середине мая

Недорогие туры в Египет можно найти в системах бронирования с вылетом из Москвы 11–14 мая, сразу после длинных выходных. По сравнению с отправлением в конце месяца такие варианты обойдутся дешевле.

Например, по данным Tourvisor, недельный тур с проживанием в New Badawia Sharm Resort 3* в Шарм-эль-Шейхе доступен с 11 мая за 77 тыс. руб. на двоих, то есть 38,5 тыс. руб. на человека. Правда, отель расположен в городе, в полутора километрах от пляжа.

За 90 тыс. руб. можно приобрести тур на 8 дней в Vie Palma Di Sharm Resort & Aqua Park 4* на том же курорте с питанием all inclusive. До пляжа, который находится в 15 минутах езды, гостей доставляет шаттл-бас. Тур с размещением в гостинице Siva Sharm Resort & Spa 4* на первой береговой линии предлагается за 100 тыс. руб. с вылетом из Москвы 11 мая.

Во второй половине месяца аналогичные предложения заметно дорожают. Так, стоимость тура в New Badawia Sharm Resort с вылетом 25 мая увеличивается почти на треть – до 100 тыс. руб.

Иногда можно сэкономить и при выборе популярных пятизвездочных отелей. Например, восьмидневный тур в Pickalbatros Aqua Park Sharm с вылетом 11 мая стоит 140 тыс. руб., тогда как с 23 мая – уже 170 тыс. при размещении в номере standard garden view. Отдых в Rixos Premium Seagate 5* в Шарм-эль-Шейхе в середине мая обойдется в 240 тыс. руб. на двоих, а ближе к концу месяца цены начинаются от 270 тыс.

При этом стоимость туров в некоторые востребованные отели практически не меняется. Например, тур в Reef Oasis Beach Resort почти не зависит от даты вылета и составляет 150–160 тыс. руб. на двоих. Аналогичная ситуация и с Domina Coral Bay Aquamarine: недельный тур предлагается за 170–180 тыс.