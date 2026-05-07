Пара отдала за римские каникулы на майских праздниках 3,4 млн рублей

Пара российских туристов отдала за римские каникулы на майских праздниках чуть более 3,4 миллиона рублей. Самые дорогие отельные заказы в этот период раскрыл сервис OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что вся сумма ушла на девятидневное проживание в пятизвездочном отеле в Риме, Италия, с завтраками. На втором месте по дороговизне оказалась Алма-Ата — недельный отдых двоих россиян в роскошной гостинице в крупнейшем городе Казахстана с включенными завтраками обошелся им в 1,2 миллиона рублей.

«Замыкает тройку Мале, где семья из двух взрослых и одного ребенка заплатила за семь ночей в пятизвездочном курортном отеле на Мальдивах с двухразовым питанием миллион рублей», — отметили эксперты.

В топ-5 также попали Шарм-эш-Шейх (904 тысячи рублей за девять ночей в гостинице на двоих) и Париж (629 тысяч рублей за пять ночей в роскошной гостинице на двоих).

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточнялось, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется в сумму от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — примерно в 6,8 тысячи рублей.