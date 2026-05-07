Пара отдала за римские каникулы на майских праздниках 3,4 млн рублей

Пара россиян отдала за римские каникулы на майских праздниках 3,4 миллиона рублей
Пара российских туристов отдала за римские каникулы на майских праздниках чуть более 3,4 миллиона рублей. Самые дорогие отельные заказы в этот период раскрыл сервис OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».
Аналитики выяснили, что вся сумма ушла на девятидневное проживание в пятизвездочном отеле в Риме, Италия, с завтраками. На втором месте по дороговизне оказалась Алма-Ата — недельный отдых двоих россиян в роскошной гостинице в крупнейшем городе Казахстана с включенными завтраками обошелся им в 1,2 миллиона рублей.
«Замыкает тройку Мале, где семья из двух взрослых и одного ребенка заплатила за семь ночей в пятизвездочном курортном отеле на Мальдивах с двухразовым питанием миллион рублей», — отметили эксперты.
В топ-5 также попали Шарм-эш-Шейх (904 тысячи рублей за девять ночей в гостинице на двоих) и Париж (629 тысяч рублей за пять ночей в роскошной гостинице на двоих).
Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточнялось, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется в сумму от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — примерно в 6,8 тысячи рублей.