Остались ли свободные места в отелях 5* в Турции на старт летнего сезона

Из Турции поступают противоречивые сигналы относительно старта летнего туристического сезона. Как рассказал порталу TourDom.ru источник на турецком гостиничном рынке, загрузка отелей 5* Анталийского побережья на даты после 12–13 мая и до конца месяца оставляет желать лучшего: 40–50%, тогда как приемлемым считается показатель от 70%.

Издание Turizm Ajansi также пишет, что сезон в Аланье и Анталье начался слабее ожиданий: количество туристов за первые 4 месяца года снизилось, а загрузка в апреле во многих отелях Аланьи не дотягивала до 70%. Причина – геополитическая напряженность и рост числа отмен.

По данным из систем онлайн-бронирования, на вылетах из Москвы 10–11 мая доступны туры с гарантированным размещением более чем в 150 гостиницах 5* Анталийского побережья. Это подтверждает тот факт, что дефицита номеров сейчас не наблюдается. Проблемы, пожалуй, есть лишь с наличием отдельных категорий размещения в некоторых премиальных комплексах. Например, в Maxx Royal Belek Golf & Spa 5* из 16 вариантов проживания свободны только пять. В Ethno Hotel Belek 5* не удастся забронировать на ближайшие даты номера с двумя и более спальнями. В The Land of Legends Kingdom 5* из нескольких видов сьютов доступны лишь family suite. Подобные категории размещения пользуются повышенным спросом, их выкупают задолго до дат заезда – зачастую за год и более.

Вместе с тем опрошенные нами эксперты отмечают: что касается текущей загрузки, во всяком случае на даты до 12 мая, то популярные комплексы 5* на недостаток гостей не жалуются. В пример приводят Cullinan Golf Resort Belek 5*, Titanic Deluxe Golf Belek 5*, Ethno Hotel Belek 5*.

Ирина Казакова, представитель в России сетей Crystal и Nirvana, рассказала корреспонденту TourDom.ru, что сейчас в их гостиницах отдыхает даже больше российских туристов, чем в прошлые майские праздники, несмотря на то что в 2025-м в период с 1 по 11 мая было 8 нерабочих дней, а не 6, как в этом году.

«Возможно, некоторые переориентировались на Турцию с ОАЭ», – предполагает эксперт.

Отельеры связывают надежды не только с российским рынком, но и с внутренним туризмом. Курорты рассчитывают на приток турецких гостей в предстоящие праздники: на Курбан-байрам, который в этом году отмечается с 27 по 30 мая, обсуждается на государственном уровне возможность устроить длинные (до 9 дней) выходные.