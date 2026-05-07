Туристы объяснили, почему выбирают дешевые отели в Турции вместо дорогих

Туристы в преддверии нового сезона в Турции решили опровергнуть сложившийся стереотип, что наши отдыхающие едут туда только за отелями категории 5 звезд и раздольем all inclusive. А туры в «трешки» по 27 тыс. на человека никому не нужны.

© tourdom.ru

Жаркая дискуссия на эту тему развернулась среди подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Если отель недорогой, это не значит, что там плохо до неприличия. Кондиционер и чистый номер и в экономе могут быть», – отстаивают право на жизнь более дешевого отдыха.

И объясняют, в каких случаях выбирают именно его.

В первую очередь такие варианты популярны у тех, кто не собирается весь отпуск сидеть на территории пляжного отеля, чередуя море с бассейном, а бар возле него с лобби:

«Большинство "пятерок" неудобны из-за логистики, так как находятся далеко. Те, кто хочет по городу гулять, на экскурсии ездить, лучше выберут милые бутик-отели в центре города, которые не могут получить 4–5 звезд, потому что не проходят по перечню. А "трешки" – это чаще всего старые отели, которые расположены в центре. Они одни из первых заняли самые удобные локации, и именно этим привлекают», – считают туристы.

«Мне главное, чтобы отель был в удобном для меня месте, там был душ и кровать. Мы там только ночуем, и переплачивать за это совершенно неинтересно».

Те, кто собирается не просто подробно изучать одну локацию, а перемещаться между ними, готовы и на варианты совсем без звезд:

«Нам нужны "трешки", так как формат самостоятельных путешествий по разным местам. Радует, когда попадаются ну просто отличные гостевые дома. Главное при выборе – набор удобств и логистика».

Впрочем, провести весь отпуск в «трешке» тоже можно. Главное – выбирать внимательнее, тогда и «все включено» вполне сносное можно найти. Из проверенных вариантов турагенты, например, советуют Silver Hotel 3* в Сиде. По отзывам, питание здесь называют вкусным и довольно разнообразным. По достоинству оценивают просторные и современные номера, а также хвалят персонал за чистоту в них, да и в целом за работу.

Также можно обратить внимание и на Golden Sun Hotel 3* в Бельдиби. Туристы отмечают здесь вкусную домашнюю еду – многие пишут, что питание простое, но свежее и с хорошим выбором для «трешки». Нравится спокойная камерная атмосфера без огромных толп, а еще красивый вид с горами.

Еще один вариант – Fame Hotel 3* в центре Кемера. Чаще всего его характеризуют как удачную «городскую тройку» для недорогого отдыха у моря. Из плюсов очень хорошее расположение – центр Кемера, рядом магазины, кафе и клубы. А до моря несколько минут пешком, и там есть возможность пользоваться инфраструктурой Fame Beach Hotel 4* той же сети – пляжем, баром и частью сервисов.