Юго-Восточная Азия борется за российских путешественников

Воскан Арзуманов заявил НСН, что Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Хайнань сейчас активно конкурируют за туриста.

Сегодня российский рынок занимает существенную долю въездного турпотока на Мальдивы — порядка 10–12%, на фоне оттока европейцев из-за конфликта на Ближнем Востоке курорты подстраиваются под россиян, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Май и июнь 2026 года на Мальдивах обещают стать «сезоном больших возможностей». «Аэрофлот» наращивает частоту рейсов в Мале, а отельеры предлагают скидки до 70% на фоне оттока европейцев, сообщает АТОР. Арзуманов подтвердил, что европейцы повлияли на загрузку курортов.

«Стоит отметить, что Мальдивы уже не первый год достаточно активно работают именно с российским рынком. После пандемии это было одно из первых направлений, открывшихся для российских туристов, и за последние несколько лет многие отели начали адаптировать свой продукт именно под нашего туриста. Речь идет не только о русскоязычном сервисе, но и о переходе части объектов на систему all inclusive, появлении анимации, семейных форматов отдыха и в целом более привычной для российского туриста концепции. Сегодня российский рынок занимает существенную долю въездного турпотока на Мальдивы — порядка 10–12%, а с учетом снижения европейского потока эта доля потенциально может стать еще выше», — рассказал он.

По его словам, сегодня за туриста идет большая конкуренция.

«Нужно понимать, что в текущей ситуации за туриста идет очень серьезная конкуренция. Многие направления Юго-Восточной Азии и Индийского океана из-за сложностей с авиасообщением потеряли европейского туриста. Соответственно, сами направления сейчас начинают активнее бороться за туристов с других рынков и перестраивают уже под них свои продажи. И речь идет не только о России. Очень важными для Мальдив остаются рынки Китая и Индии», — отметил он.

Он подчеркнул, что заманивают российских туристов не только Мальдивы.

«Если смотреть шире, то сейчас в целом достаточно интересный период для туристов с точки зрения цен по многим направлениям Юго-Восточной Азии и Индийского океана. Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Хайнань — многие направления сейчас активно конкурируют за туриста, чтобы заполнить европейский объем, поэтому сейчас самое время собирать чемоданы и путешествовать», — заключил собеседник НСН.

