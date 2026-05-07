Названы самые посещаемые города мира

По данным международного аналитического агентства Euromonitor International, самым посещаемым городом 2025 года стал Бангкок. В столицу Таиланда совершили 30,3 млн поездок.

© globallookpress

Второе место по количеству международных прибытий занял Гонконг — специальный административный район Китая (23,2 млн поездок). Самым популярным европейским направлением стал Лондон с показателем 22,7 млн визитов.

В топ-10 также вошли Макао, Стамбул, Дубай, Мекка, Анталья, Париж, Куала-Лумпур.

Подробнее о самых посещаемых городах мира — в инфографике ТАСС.