В Армении сообщили о росте турпотока из России более чем на 30%

В Армению стало приезжать больше туристов из России. В январе – апреле 2025 года их было около 184 тыс., а за тот же период 2026-го – примерно 245 тыс., то есть на треть больше, сообщил на заседании правительства министр экономики страны Армении Геворк Папоян.

Он отметил, что среди его подписчиков в соцсетях немало россиян, которые обещали посетить страну. И, судя по статистике, они не обманули, пошутил глава ведомства, слова которого приводит издание «Sputnik Армения».

В 2023 году россияне формировали больше половины всего въездного потока – 52%. Сейчас, несмотря на резкий рост числа поездок, эта доля снизилась до 36%, что объясняется активизацией турпотока из других стран.

По данным Минэкономики Армении, в 2026 году увеличилось количество туристов из Индии, Китая, Италии, США и Грузии. Например, из Грузии за январь – апрель 2026 года прибыло 93 тыс. человек, тогда как в 2019-м – 69 тыс. Всего за первый квартал 2026 года страну посетило более 453 тыс. человек – примерно на 70 тыс. больше, чем годом ранее.

На растущий спрос со стороны российских туристов отреагировали и авиакомпании. Например, «Аэрофлот» в начале июня планирует запустить собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван. При этом из Северной столицы в Армению уже летает «Россия» 12 раз в неделю. Так что программа группы заметно расширится.