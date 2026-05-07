Улететь в Таиланд «Аэрофлотом» предлагается за 12 тыс. рублей

Для легких на подъем туристов появилось предложение бюджетного перелета «Аэрофлотом» в Бангкок из Москвы. Его можно найти на сайте туроператора Библио-Глобус, а с небольшой наценкой – и у некоторых билетных агентов.

Отправляться в поездку нужно уже завтра вечером. Билеты обойдутся в 12 тыс. руб., перевозка чемодана входит в стоимость (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 19:00 7 мая. – Ред.).

На сайте «Аэрофлота» тариф существенно выше – 40,5 тыс. руб., включая багаж. По всей видимости, скидка у туроператора объясняется распродажей остатков мест из его квоты на рейсе накануне вылета.

Возвращаться «Аэрофлотом» в Москву дешевле всего в даты с 17 по 20 мая: в любой из этих дней цена с багажом – 43,1 тыс. руб.

Таким образом, за перелет туда-обратно нужно заплатить 55 тыс., что тоже достаточно выгодно для дальнего маршрута.

Дополнительно сэкономить можно, воспользовавшись на пути из Бангкока в Москву авиакомпанией Etihad (пересадка в Абу-Даби – от 2 часов). Такой вариант возвращения в российскую столицу стоит от 32 тыс. руб., в сочетании с перелетом в Таиланд «Аэрофлотом» round trip обойдется в 44 тыс. Однако туристам надо учитывать риски отмен или задержек рейсов в аэропорту ОАЭ из-за сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Маршрут в Бангкок удобен туристам, планирующим отдых в Паттайе, Хуахине, на острове Чанг. Внутренними рейсами из таиландской столицы также можно отправиться на Самуи.