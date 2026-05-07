Турист отсудил у туроператора компенсацию после отпуска в Греции

Немецкий турист через суд добился от туроператора компенсации на сумму больше 900 евро после отпуска в Греции. Он пожаловался, что регулярно не мог найти свободный шезлонг у бассейна – все места с утра были «забронированы» чужими полотенцами, сообщает BBC.

Мужчина отдыхал на острове Кос вместе со своей семьей в 2024 году. По его словам, каждый день он тратил примерно 20 минут на поиски свободного лежака, хотя вставал ради этого в 6 утра. В суде он заявил, что администрация отеля фактически позволяла гостям так себя вести, вопреки интересам других отдыхающих. В результате даже детям иногда приходилось лежать прямо на полу.

Туроператор вернул истцу 350 евро компенсации еще до начала разбирательства, но суд посчитал это недостаточным. По его мнению, организатор тура был обязан заранее предусмотреть, чтобы количество шезлонгов хотя бы более-менее соответствовало числу гостей. В итоге с компании взыскали 987 евро.

Так называемые войны за лежаки давно стали обычной проблемой на популярных курортах. Многие туристы сталкивались с ситуацией, когда люди с самого утра занимают места полотенцами и потом могут часами вообще не появляться у бассейна. В прошлом году в соцсетях вирусились видео с Тенерифе, где туристы буквально спали на лежаках ночью, чтобы утром не остаться без места. Некоторые туроператоры пытаются бороться с этой практикой. Например, Thomas Cook предлагает туристам заранее бронировать места за дополнительную плату. А в некоторых регионах Испании отдыхающим грозят штрафы до 250 евро, если они заняли шезлонг и надолго ушли.