Какие новые направления открыли авиакомпании РФ

Рейсы в Актау - курорт на побережье Каспийского моря в Казахстане - стартуют 11 июня из Екатеринбурга, их будет выполнять авиакомпания Red Wings, это новое для нее направление, сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, первый рейс в Актау отправится из аэропорта Кольцово уже 11 июня.

Полеты из Екатеринбурга в курортный город на западе Казахстана будут выполняться два раза в неделю в течение летнего сезона - по четвергам в 09:10 и субботам в 06:10 по местному времени.

Пассажиров будет перевозить российский авиалайнер SSJ 100. Время в пути составит два часа 30 минут.

Какие еще новые направления открыли авиакомпании РФ?

Новые международные направления открывает и "Аэрофлот", также авиакомпания вводит дополнительные рейсы и увеличивает частоту полетов по ряду маршрутов.

Так, перевозчик открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Шанхай, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия", начиная с 3 июня.

Летом перевозчик продолжит полеты из Москвы в Гонконг, также в летнем сезоне из столицы будут выполняться регулярные рейсы в другие города Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Санья.

В июне будет увеличена частота полетов на Мальдивские острова. С 17 июня по 29 августа авиакомпания будет выполнять два дополнительных еженедельных рейса между Москвой и Мале.

Кроме того, "Аэрофлот" вводит дополнительные регулярные рейсы по турецким направлениям - в Бодрум и Даламан из Москвы. Дополнительные полеты в Бодрум будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Дополнительные рейсы в Даламан запланированы с 9 июня по 6 октября с частотой два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Помимо Бодрума и Даламана, "Аэрофлот" этим летом выполняет собственные прямые рейсы в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга и Новосибирска.

S7, в свою очередь, сообщала о "включении" летнего режима полетов уже с 29 марта, всего открыто свыше 130 направлений, в том числе из Новосибирска - в Сиань, из Иркутска - в Гуанчжоу. Из Москвы перевозчик летает в Анталью, Стамбул и по другим направлениям. Также авиакомпания расширила программу полетов в Казахстан: с 3 апреля запустила прямые рейсы из Новосибирска в Караганду по пятницам.

Utair открыл продажу билетов в Стамбул из Тюмени. Полеты начнутся с 30 мая.

Ранее в Росавиации также анонсировали ряд новых маршрутов весенне-летнего сезона. Например, появится маршрут из Нижнего Новгорода в Сербию (Air Serbia). В летнем сезоне также планирует выполнять полеты новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia по пяти маршрутам из Ташкента в Москву и регионы России.