Turkish Airlines отправит туристов в Турцию с 22-часовой задержкой

Ночью в двух аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты. По данным Росавиации, Внуково с 01:41 не принимает и не выпускает самолеты, Шереметьево отправляет их по согласованию с властями. Многие вылеты задерживаются, есть отмены.

Не повезло туристам, вылетающим из аэропорта Внуково в Турцию. Почти на сутки – на 22 часа – оказались сдвинуты сразу три рейса авиакомпании Turkish Airlines: TK 3179 в Даламан, TK 3003 и TK 3037 в Анталью. В частности, Airbus А321 должен был везти пассажиров из Москвы в Даламан в 01:45, но, судя по онлайн-табло, отправление отложили до 23:55.

Рейсы турецкого нацперевозчика TK 218 и TK 422 опаздывают с отправлением в Анталью и Стамбул соответственно на 10 и 8 часов. Вылет в крупнейший город Турции самолета Pegasus Airlines (PC 391) перенесли на 6 часов, «Победы» (DP 993) – на 4.

Пассажиры 4S 338 Red Sea Airlines, вылетающие в Шарм-эль-Шейх, покинут Москву с 8-часовым опозданием. Nesma Airlines повезет туристов в Хургаду на 9 часов позже – в 12:05 вместо 03:05 по расписанию.

По информации Внуково, отменены два рейса в Стамбул – TK 402 и TK 408, а также в Анталью TK 3015.

Многие прибывающие ночью самолеты уходили на запасные аэродромы, из-за чего приземлялись во Внуково с задержками. В частности, в другие аэропорты столицы перенаправили лайнеры Nesma (NE 616 и NE 602) из Хургады, которые к месту назначения туристов доставили на 9 и 8 часов позднее, а также самолеты AJet из Анкары и Стамбула, «Победы» и Utair из Ташкента.

Лайнер турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus, выполняющий рейс PC 386 из Стамбула в Москву, развернулся ночью над Польшей и вернулся в аэропорт вылета.

Отдельные отклонения от графика наблюдаются в Шереметьево. Например, в Нижнекамск Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» отправят в 15:05 вместо 06:00, с 9-часовым опозданием. Такая же задержка и у рейсов перевозчика в Самару и Ижевск. На 4 часа позже улетят в Казань пассажиры SU 1268 «Аэрофлота», другой вылет по маршруту – FV 6385 «России» – отложен на 6 часов.