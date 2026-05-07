«Аэрофлот» введет дополнительные рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит дополнительные регулярные рейсы в Бодрум и Даламан из Москвы, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Дополнительные полеты в Бодрум будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Таким образом, общее количество рейсов между Москвой и Бодрумом достигнет 12 в неделю. На воздушной линии будут задействованы лайнеры Airbus A321 в двухклассной компоновке: «эконом» и «бизнес», – говорится в сообщении.

Согласно материалу, дополнительные рейсы в Даламан запланированы с 9 июня по 6 октября с частотой два раза в неделю: по вторникам и субботам. Всего же «Аэрофлот» будет выполнять между Москвой и Даламаном до 11 рейсов в неделю. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке: «эконом» и «бизнес».

Сообщается, что в общей сложности в летний период авиакомпания предложит пассажирам более 6,1 тыс. дополнительных кресел на рейсах к популярным курортам Турции. Помимо Бодрума и Даламана, «Аэрофлот» этим летом выполняет собственные прямые рейсы в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга и Новосибирска.