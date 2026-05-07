Red Wings пытается организовать чартеры в Малайзию

Red Wings ведет переговоры с туроператорами по организации чартерной программы между Россией и Малайзией, сообщили в Минтрансе РФ.

© tourdom.ru

В ведомстве уточнили, что сейчас обсуждаются условия сотрудничества с представителями туристической отрасли, включая формирование конкурентоспособной стоимости туров. Параллельно завершается согласование допуска российской авиакомпании к выполнению полетов в Малайзию.

Как пояснили в министерстве, на первом этапе запуск авиасообщения предполагался именно в формате чартерной программы с участием Red Wings. Однако реализация проекта была отложена из-за отсутствия подтвержденного заказчика со стороны туристического рынка.

В Минтрансе отметили, что сроки старта чартерных перевозок были скорректированы именно по этой причине.

Ранее посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи заявлял, что запуск прямого авиасообщения между двумя странами может быть перенесен на более поздний срок из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, изначально открытие рейсов обсуждалось в первом квартале 2026 года, однако изменение геополитической обстановки и связанные с этим трудности, в том числе вопросы топливообеспечения, способны повлиять на пересмотр намеченных планов.