С позором выгонят из Китая: законы и правила вежливости, о которых молчат гиды

Китай встречает гостей радушно, однако хамское поведение способно вывести из себя даже самого терпеливого хозяина. Приезжим важно знать, какие местные законы и неписаные правила приличия нельзя нарушать. Некоторые поступки вызовут лишь косые взгляды, тогда как другие могут привести к расстрелу, передает «ФедералПресс».

Менеджер отдела «Китай и Юго-Восточная Азия» одной из туркомпаний Елена Казакова пояснила, что у китайцев считается совершенно недопустимым повышать голос и кричать, даже если человек сильно разгневан. По ее словам, местные жители стараются сдерживать эмоции, во время разговора они минимально выражают собеседнику поддержку жестами и мимикой, сообщает AmurMedia.

Как вести себя в обществе

В Китае не приняты объятия и похлопывания по спине – это воспринимается как невежливость.

Особую осторожность следует проявлять в общении с женщинами, детьми и буддийскими монахами: прикасаться к ним не стоит. Также не рекомендуется называть китайцев по имени.

Публичные проявления нежных чувств, например, объятия или поцелуи на улице, хоть и не запрещены формально (как в некоторых мусульманских странах), вызывают неодобрение прохожих, поскольку бурные эмоции в обществе не приветствуются.

Правила поведения за столом

Многие туристы, пробуя есть палочками, по незнанию совершают ошибки, оскорбляющие окружающих.

Нельзя втыкать палочки вертикально в рис – это напоминает погребальные благовония. Также запрещено передавать еду палочками друг другу: так обычно передают кости во время обряда кремации. Если нужно угостить соседа, лучше положить кусочек прямо на его тарелку. Существует и старый этикетный нюанс: съедать все до крошки считалось некрасивым (намек на голод или недостаточную порцию).

Однако с 2021 года в Китае действуют штрафы за несъеденную еду в кафе и ресторанах. Поэтому заказывать нужно ровно столько, сколько вы осилите, а на тарелке из вежливости можно оставить лишь крошечный кусочек.

Запрет на съемку

Ольга Гайфулина предупреждает, что российская привычка игнорировать запреты в Китае может дорого обойтись. По ее словам, к каждой табличке с пометкой «съемка запрещена» следует относиться внимательно, иначе турист рискует получить штраф или даже тюремное заключение.

Особенно строго запрещено фотографировать военные и стратегические объекты, а также людей без их согласия.

Нарушение закона и политическая чувствительность

В Китае не стоит затрагивать политику. Даже если местные жители сами недовольны властями, критика страны со стороны иностранца вызовет обиду.

Важно помнить: Тайвань, Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район китайское общество считает неотъемлемой частью государства. Споры на эту тему чреваты серьезными проблемами.

Елена Казакова добавила, что в разговоре с иностранцем китаец всегда осознает себя «представителем» своей родины, поэтому никогда не станет критиковать ее внутреннюю или внешнюю политику – он будет отзываться обо всем положительно, а его истинное мнение гость не узнает.

Преподаватель из Москвы Сергей, долгие годы проработавший в Китае, предупреждает: нельзя вести себя агрессивно и лезть в драку, даже при провокации. За это грозит немедленный штраф и депортация – полиция разбираться не станет. Кроме того, не рекомендуется хвалить Японию из-за непростых исторических отношений между странами, а символика императорской Японии, например, флаг, в Китае запрещена.

За что в Китае могут расстрелять даже иностранца

К туристам правоохранители относятся мягче, чем к местным: за проступок, за который гражданину Китая грозит тюрьма, иностранца могут лишь оштрафовать и депортировать.

Но это не касается наркотиков. Наркоторговля в Китае карается смертной казнью, и приговоры приводятся в исполнение даже в отношении граждан других государств.