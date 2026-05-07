Отдых в Турции подешевеет? Отельеры Антальи анонсировали скидки

Владельцы отелей Антальи пригрозили обвалом цен на летний сезон, если поток гостей из России внезапно ослабнет из‑за ситуации на Ближнем Востоке. Участники турецкого рынка рассчитывают на приём от 4,5 до 6 миллионов российских туристов, однако точный прогноз сейчас почти невозможен.

Мехмет Уста Бильгинер, владелец гостиницы в Анталье, заявил о готовности урезать летние прайсы на 15–20% при условии снижения спроса из РФ. По его словам, россияне исторически обеспечивают значительную часть загрузки курорта в разгар сезона, и даже небольшое сокращение их числа аукнется заполняемостью, особенно в сфере пакетных туров.

Бильгинер в беседе с РИА Новости подчеркнул, что турецкий бизменс вынужден проявлять гибкость, чтобы отвоевать платёжеспособную аудиторию: путешественники всё чаще берут паузу перед бронированием и стремятся экономить.

Одновременно зампред Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын уточнил, что точных цифр по въезду из России в 2026 году нет из‑за нестабильности на Ближнем Востоке. Он назвал нижнюю планку в 4,5 миллиона гостей и верхнюю — до шести миллионов.

При этом сам Бильгинер рассматривает уценку как временную меру для поддержки денежного потока, не отменяя параллельную работу над маркетингом и поиском туристов из других стран.

Ранее турецкие отелье уже сталкивались с необходимостью сбивать цены в ответ на падение спроса со стороны европейцев и колебания курсов. Сейчас, полагают эксперты, сыграет роль и конкуренция с Египтом, и возможное переключение состоятельных россиян с закрытых направлений Персидского залива.

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов ранее давал более оптимистичный прогноз — около 6,5 миллиона поездок, что почти на треть выше прошлогодних показателей. Однако отельеры Антальи предпочитают готовиться к разным сценариям, и скидки на лето остаются главным «пожарным» инструментом отрасли.

