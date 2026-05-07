Какие проблемы обнажило введение безвизового режима с Китаем

Взаимный безвиз с КНР не только открыл новые возможности для путешественников и бизнеса, но и спровоцировал неожиданные проблемы, ко многим из которых представители туриндустрии оказались не готовы. Для Амурской области въездной туризм - одна из основных сфер экономики, что обусловлено выгодным географическим положением, наличием уникальных исторических и промышленных объектов. Это драйвер и для многих смежных отраслей. Тем не менее получилось так, что прошлые два года были для компаний временем развития, а в нынешнем наблюдается стагнация.

Секретные агенты

Безвизовый режим дает больше возможностей для формирования новых маршрутов как для российских туристов в Китай, так и для гостей из Поднебесной в Россию. Для обывателя удобно: можно ехать в любую точку сопредельной страны. Вместе с тем безвиз породил различные "серые" схемы заработка. По сути, поиграть в туроператора теперь может любой человек, который знаком с Китаем, имеет там партнеров, готовых помочь в организации выездов отдельных туристов или групп. И легальному бизнесу конкурировать с этим непросто.

- Такие "турагенты" не входят в официальный реестр, не имеют права формировать пакет услуг и отправлять людей за границу. Но они решили, что с появлением безвиза никаких ограничений теперь нет. Не нужно заверять списки, необязательно нести затраты, которые имеет официальный туроператор. При этом они предпочитают не сообщать своим клиентам о том, что не наделены правом самостоятельно вести такую деятельность, - рассказала председатель Ассоциации турагентов и туроператоров Амурской области Ольга Кушнарева.

Она отметила, что в себестоимость турпакета официального оператора входят и НДС, и налог на прибыль, и электронные путевки, и другие расходы, в отличие от неофициального агента.

- Неформально работающие в этой сфере не стесняются размещать рекламу в соцсетях. И порой даже обозначают себя как официальных представителей китайских курортов, что не соответствует действительности, - добавила Ольга Кушнарева.

Людей привлекают низкие цены от "серых агентов", но тем самым подвергаются опасности, соглашаясь поехать в путешествие. Дело в том, что туроператоры по законодательству вносят определенную сумму в специальный фонд. И в случае непредвиденной ситуации турфирмы, по сути, "скидываются" для того, чтобы вызволить людей из беды. А в случае покупки услуги у лжеагентов путешественники на такое рассчитывать не смогут.

Кипы паспортов

Не так просто стало попасть из Благовещенска в соседний Хэйхэ. Для этого нужно купить билет на автобус, следующий через трансграничный мост, либо на транспортное средство, которое переправит вас через Амур от речного вокзала. Сначала придется отстоять в очереди. И это стало способом неформального заработка. Нетрудно найти объявления об услугах по приобретению билета для вас. В итоге люди с кипами чужих паспортов буквально ночуют в машинах возле речного вокзала, чтобы пораньше пробиться к кассе. Официальным туроператорам билетов хватает не всегда.

- Вся проблема в отсутствии конкуренции. У нас есть один участник перевозок - монополист. Ему нет необходимости расширяться. Пусть будет две-три компании, не связанных между собой, и все станет хорошо. Будет хватать автобусов, и рейсы добавятся, и перевозчики примутся соревноваться между собой за пассажиров - как одиночных туристов, так и организованных, - считает общественный бизнес-омбудсмен, председатель РОО Союз предпринимателей Амурской области Борис Белобородов.

Председатель Ассоциации пассажироперевозчиков региона Вера Митиненко отметила, что эта проблема неоднократно поднималась, в том числе на общественном совете в региональном минтрансе. Предлагалось запустить по трансграничному мосту через Амур и других частников.

- Но есть условие для международных перевозок - чтобы был свой автовокзал. По стечению обстоятельств он имеется только у одной компании. И сейчас никто не может туда зайти, даже на условиях аренды, - отметила Вера Митиненко.

Не все включено

Туристические компании с нетерпением ждут открытия канатной дороги, которая должна заработать в текущем году. Представители отрасли надеются, что уникальный инфраструктурный проект решит многие проблемы пересечения границы.

Поскольку безвизовый режим действует и в обратном направлении, представители разных сфер экономики надеялись, что можно будет хорошо заработать на турпотоке из Поднебесной. Но все оказалось не так просто.

Гости из КНР, минуя местные турфирмы, тем не менее приезжают организованно. Зачастую у них есть даже китайский гид, который может провести им здесь экскурсию, обеспечить размещение в гостинице, трансфер. Хотя это запрещено законодательством, ведь гидами для иностранцев могут быть только местные аккредитованные специалисты. Да и в принципе гражданам других государств без выполнения специальных условий вести трудовую деятельность в России нельзя.

Справка РГ

1 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз до 14 сентября 2026 года. Китай ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим чуть раньше - с 15 сентября прошлого года.