Из Владивостока в КНДР отправится туристический поезд

В преддверии Дня Победы, 8 мая, из Владивостока в город Ранжин Корейской Народно-Демократической Республики отправится туристический поезд. Всего он совершит четыре рейса.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, путешественники смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации.

В КНДР в рамках акции "Огни памяти" на монументе Советским воинам в Расоне будет установлена памятная лампада с частицей пламени от российского Вечного огня. Также планируется возложение цветов к памятнику Советским воинам на горе Комаль в Чонджине.

Программа путешествия рассчитана на четыре дня. Поездка на прямом поезде из Владивостока в Расон позволит российским туристам увидеть значимые исторические места, посетить эко-тропы и оранжереи, а также остров Пипха, познакомиться с местной культурой и кухней.