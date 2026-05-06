Эксперт раскрыл общую стоимость зарубежных туров в 2025 году

Эксперт Осауленко раскрыл общую стоимость зарубежных туров россиян в 2025 году
Российские туроператоры продали в 2025 году путевок за рубеж на общую сумму около 600 млрд рублей, сообщил журналистам директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
«Общая цена реализованного комплексного турпродукта (ОЦТП) за 2025 год составила почти 600 млрд рублей — 596,2 млрд рублей», — сказал он.
Средняя стоимость тура за рубеж в 2025 году составила 92,7 тыс. рублей. Россияне совершили за этот период 6,4 млн организованных турпоездок за пределы своей страны. Иностранные граждане посетили РФ 1,6 млн раз.
«В 2024 году годовая ОЦТП превысила 253,5 млрд рублей. Количество туристов по организованным турам превысило 2019 год — 2,98 млн. И средняя цена выросла ненамного. То есть там (в 2023 году — прим. ТАСС) было 83 тыс. рублей, здесь стало 85 тыс. рублей (в 2024 году — прим. ТАСС)», — пояснил эксперт.