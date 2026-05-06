Отели Египта заполнены не более чем наполовину

Текущая загрузка отелей 5* Шарм-эль-Шейха и Хургады составляет от 30 до 50%, в среднем – 40–45%. Такой информацией поделился с порталом TourDom.ru источник на гостиничном рынке Египта.

© tourdom.ru

«Приемлемый показатель – от 60%, но на такую заполняемость, по моим данным, сейчас удалось выйти лишь нескольким комплексам известной турецкой отельной цепочки, работающей также и на египетских курортах», – рассказал эксперт. Между тем давать скидки объекты размещения пока не спешат. По словам нашего источника, в недавней беседе с ним руководитель одного из отелей высокого уровня объяснил такую политику нежеланием портить имидж: если снизить цену, на отдых приедет бюджетная клиентура, тогда как сервис рассчитан на самую взыскательную публику.

Основной причиной недостаточной загрузки гостиниц называют ближневосточный конфликт. Египет не втянут напрямую в вооруженное противостояние, но граничит с подвергавшимся ударам Израилем. Значительная часть европейских туристов, собиравшихся на египетские курорты, поменяла планы – предпочла отдых в Испании, Греции, Италии. Сейчас геополитическая ситуация в регионе несколько успокоилась, однако текущим бронированиям не способствует и не самая благоприятная погода – в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде заметно прохладнее, чем обычно бывает в мае.

По словам эксперта, отельеры надеются на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке. Ставка делается на то, что при таком сценарии сработает отложенный спрос – туристы начнут возвращаться на египетские курорты. Однако хватит ли гостиницам финансовой «подушки», чтобы дождаться лучших времен, вопрос открытый. Не исключено, что стимулировать интерес к поездкам, чтобы получать больше текущей выручки все же придется скидками. Во всяком случае, к концу июня: на месяцы с июля по сентябрь, как правило, приходится сильная жара, этот период считается в Египте низким туристическим сезоном.

На ближайшие даты вылетов из Москвы стоимость недельных туров в отели 5* на египетских курортах начинается от 110 тыс. руб. за двоих, тогда как в «пятерки» Турции – от 66 тыс., а выбрав отдых в некоторых востребованных комплексах Анталийского побережья, можно уложиться в бюджет 87–100 тыс. руб.