Выросло число иностранных туристов, прибывших в Зимбабве

Число иностранных туристов, прибывших в Зимбабве, в первом квартале 2026 года превысило 384 тыс., что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 347 тыс.). Об этом сообщает The Herald, партнер TV BRICS, со ссылкой на данные Управления по туризму страны (ZTA).

Доходы отрасли достигли 251 млн долларов США (примерно 18,9 млрд рублей), что на 14 процентов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В управлении подчеркивают, что позитивная динамика обусловлена растущим международным авторитетом Зимбабве.

На долю Африки пришлось 75 процентов всех прибытий, при этом доля стран дальнего зарубежья увеличилась с 24 процентов до 25 процентов.

По оценке международного финансово-экономического журнала, страна вошла в число лучших туристических направлений мира в 2025 году. Ассоциация путешественников, освещающих туризм в странах Тихоокеанского региона, присудила Зимбабве награду «Направление года в области чудес природы».

Значительно рос и внутренний туризм: количество поездок местных жителей увеличилось до 2,62 млн по сравнению с 1,94 млн в прошлом году. Основными драйверами стали социальные поездки (путешествия, субсидируемые из государственных средств), религиозный туризм и визиты, связанные с образованием.

Средняя загрузка отелей по стране улучшилась и составила 38 процентов. Между тем инвестиции в туризм в Зимбабве выросли на 438 процентов, достигнув 67,8 млн долларов США (примерно 5 млрд рублей).