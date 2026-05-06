ITA Airways надеется на возобновление рейсов в Москву и Санкт-Петербург

Итальянская авиакомпания ITA Airways рассчитывает на скорейшее возобновление рейсов в Москву и Санкт-Петербург, которые сейчас приостановлены из-за санкций ЕС и геополитической ситуации, сообщил гендиректор перевозчика Йорг Эберхарт.

По его словам, на этих направлениях можно использовать самолеты A321, которые ITA отправляет в Африку, Каир и на Ближний Восток.

«Россия – рынок с огромным потенциалом, но невозможность полетов в российском воздушном пространстве в настоящее время не позволяет нам оценить варианты запуска новых направлений», – цитирует ТАСС слова Эберхарта.

Кризис на Ближнем Востоке создал дополнительный спрос на прямые рейсы в Юго-Восточную Азию, поэтому ITA Airways увеличила частоту рейсов в Бангкок и Дели. Однако запрет на перелеты над территорией России снижает ее конкурентоспособность на азиатских маршрутах, так как приходится летать более длинными обходными путями. В частности, она проигрывает китайскими перевозчикам, отметил гендиректор авиакомпании.

Напомним, после начала конфликта на Украине ряд стран Европы закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а Россия в ответ ввела ограничения для перевозчиков из ЕС и других государств.