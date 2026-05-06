Турбизнес Финляндии готов быстро восстановить отношения с Россией

Турбизнес приграничных регионов Финляндии рассчитывает на быстрое восстановление турпотока из России после открытия границы, однако в реальности эти ожидания сегодня скорее носят теоретический характер, сообщили финскому изданию Yle местные представители бизнеса и органов власти.

По словам предпринимателя и члена городского совета Иматры Эмилио Урпалаинена, он часто обсуждает эту тему с представителями бизнеса. По его словам, компании сейчас в основном находятся в состоянии «психологической готовности»: они следят за мировой политикой и ситуацией с безопасностью, особенно в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также розничной торговли.

Исторически регион Иматры сильно зависел от российско-финляндского приграничного сотрудничества: в 2010-х годах российские туристы активно пользовались местными услугами и приезжали на шопинг, а по выходным в город прибывали автобусные туры.

«Все готовы к тому, что, если появится возможность, на нее быстро отреагируют. Но при этом мало кто действительно верит, что это произойдет в ближайшее время. Поэтому каких-то серьезных конкретных шагов по подготовке почти не предпринимается», – отметил Урпалаинен.

Исполнительный директор Торговой палаты Южной Карелии Мика Пелтонен подтвердил, что разговоры об открытии восточной границы давно идут в регионе. По его словам, предприниматели настроены оптимистично, но понимают, что реальные решения должны опираться на изменившуюся геополитическую ситуацию.

По словам мэра Иматры Матиаса Хильдена, несмотря на отсутствие каких-либо сигналов со стороны государства об открытии восточной границы, ему известно о компаниях, которые готовятся к этому «в фоновом режиме».

Собеседники издания также отметили, что рассчитывают на отложенный спрос со стороны российских туристов на поездки в приграничные районы. В Иматре это усиливает ожидания быстрого восстановления потока людей и торговли после возможного открытия границы.